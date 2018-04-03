國際財經

美國總統特朗普加緊在Twitter發文，炮轟網上零售商亞馬遜(Amazon)，直指亞馬遜利用美國郵政這名「廉價速遞員」賺大錢。不過，特朗普要求亞馬遜向美國郵政支付較高速遞費的構想，最終卻可能落空！至於特朗普若妄想動用反壟斷法將亞馬遜拆骨，也很可能只是他一廂情願的想法！

特朗普周二對亞馬遜再度發動「狙擊」，稱美國郵政已淪為亞馬遜的速遞員，造成美國郵政損失至少數十億美元，亞馬遜應當向美國郵政付費，而不是美國納稅人。

然而，證券商PiperJaffray的分析員Michael Olson撰文稱，對特朗普的狙擊言論不應感到擔憂。他說，「除了死亡與繳稅外，沒有東西是可以肯定的……儘管特朗普在不停敲打亞馬遜，似乎想肯定甚麼。不過，即使向亞馬遜加徵銷售稅，其實並不會產生甚麼大影響。」

PiperJaffray調查訪問2000名美國消費者，只有百分之五的回應者認為，加徵銷售稅會影響消費者選擇到哪些店舖購物。

即使白宮要求亞馬遜向美國郵政多付速遞費，亞馬遜也有辦法應付，可以選擇轉用其它速遞公司提供的服務。事實上，坊間傳亞馬遜也有意成立自己的運輸隊伍。

另一方面，若特朗普動用反壟斷法對付亞馬遜，其實也是不可行。在賓夕凡尼亞州大學及沃爾頓學校擔任法律教授的Herbert Hovenkamp指出，作為一間超大型企業，本身並不違反反壟斷法，只要企業是獨立經營，而不是與其它公司合謀控制市場，政府其實很難動用反壟斷法加以限制。

Herbert Hovenkamp進一步解釋，亞馬遜過去20年也有採取價格戰，雖然價格戰會逼使部分競爭對手結業，但價格戰本身也沒有違法。