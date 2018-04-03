國際財經

美股周一受中美貿易戰升溫及科技股插水衝擊而急瀉後，周二終於喘定，期間曾因總統特朗普再炮轟亞馬遜（Amazon）而出現反覆，但很快回穩，道指踏入尾段反彈近400點，重奪24000點關口，三大指數齊升逾1%。

本港凌晨3時11分，道指報24027點，升383點或1.62%，最高曾彈上24041點，升397點，收復周一下滑458點的大部分失地；標普500指數報2617點，漲35點或1.39%；納指報6959點，上揚89點或1.30%。

工業股有追捧，Nike跳升3.7%，波音彈高2.2%。科技股亦回升，英特爾漲2.0%，Facebook上揚0.9%。

Tesla料增產 股價漲7.1%

特朗普在開市後又於Twitter向全球最大網購商亞馬遜開炮，是一周內第四次，令該公司股價倒跌1.2%，並拖累大市，其後逐步回揚，倒升7.1%，市場氣氛也明顯好轉。

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）扭轉周一最多大挫8%的頹勢，昨天反彈超過6%，主要由於該公司資金不足的憂慮稍微緩和。

Tesla昨天宣布，廉價版電動車Model 3產量增加，過去7天組裝了2020輛，並預料第二季產量可大幅調升，因此決定維持在3個月內達到每周生產大約5000輛的目標。該公司相信，第三季可出現高產量、高毛利率和強大營運現金流的理想組合，意味公司今年不需要透過股債集資，一般備用信貸已經足夠應付開銷。

金價下滑9.6美元

美股造好，資金流向較高風險的產品，加上美元滙價造好，都不利金價，外圍金價周二下滑，中止連升兩個交易天走勢。紐約6月期金下滑9.6美元或0.7%，收市報每盎斯1337.30美元。

期金收市時，ICE美滙指數升0.1%至90.17。

周一大跌的油價亦反彈，紐約期油升0.9%，每桶報63.56美元，布蘭特期油報68.12美元，不過俄羅斯產量增加，兼且基金經理手上好倉太多，油價短期內仍面對下行壓力。