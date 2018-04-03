國際財經

歐洲股市第二季開局失利，長假期後復市出現回吐。大市承接美股早前跌勢，加上市場對貿易戰的憂慮升溫，以及科技股下挫，都拖累市場表現，三大指數周二收市下跌0.29%至0.78%，以德國股市的跌幅較大。

英國富時100指數收報7030點，跌0.37%或26點；德國DAX指數收報12002點，跌0.78%或94點；法國CAC 40指數收報5152點，跌0.29%或15點。

受科技股顯著下挫拖累，Stoxx Europe 600科技股指數回落0.78%，收市報425.71點。