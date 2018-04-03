訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 18:44 國際財經

PMI數據放緩 歐股中段續跌

放大圖片

歐洲主要經濟體PMI數據放緩，加上中美貿易糾紛升溫，市場憂慮將引爆全球貿易戰，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7011點，跌44點或0.63%；德國DAX指數報11934點，跌161點或1.34%；法國CAC 40指數報5126點，跌41點或0.81%；意大利富時MIB指數報22278點，跌133點或0.6%。

中國外交部發言人耿爽表示，決定對原產於美國的部分進口商品終止關稅減讓義務，是對「232措施」的回應，並不是對「301調查」的回應。中方不挑起貿易戰，不願意打貿易戰，但是也不怕貿易戰，如果有人執意要打，甚至打到了家門口，中方會堅決奉陪，奉陪到底。

數據方面，歐羅區3月製造業採購經理指數(PMI)終值從2月的58.6降至56.6，觸及8個月低點，與初值大致相若。法國3月製造業PMI終值降至53.7，稍高於初值的53.6，為一年來最慢。

德國3月製造業PMI終值連續第3個月下滑，跌至58.2，為2017年7月以來最低。英國3月製造業PMI為55.1，高於預期的54.7，惟製造業PMI新訂單分項指數為55.3，為9個月低點。

歐羅現報1.2312美元，升0.08%；英鎊報1.4071美元，升0.19%。道指期貨暫報23601點，升49點。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報63.25美元，升0.24美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報67.87美元，升0.23美元或0.34%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。