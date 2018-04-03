國際財經

歐洲主要經濟體PMI數據放緩，加上中美貿易糾紛升溫，市場憂慮將引爆全球貿易戰，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時26分，英國富時100指數報7011點，跌44點或0.63%；德國DAX指數報11934點，跌161點或1.34%；法國CAC 40指數報5126點，跌41點或0.81%；意大利富時MIB指數報22278點，跌133點或0.6%。

中國外交部發言人耿爽表示，決定對原產於美國的部分進口商品終止關稅減讓義務，是對「232措施」的回應，並不是對「301調查」的回應。中方不挑起貿易戰，不願意打貿易戰，但是也不怕貿易戰，如果有人執意要打，甚至打到了家門口，中方會堅決奉陪，奉陪到底。

數據方面，歐羅區3月製造業採購經理指數(PMI)終值從2月的58.6降至56.6，觸及8個月低點，與初值大致相若。法國3月製造業PMI終值降至53.7，稍高於初值的53.6，為一年來最慢。

德國3月製造業PMI終值連續第3個月下滑，跌至58.2，為2017年7月以來最低。英國3月製造業PMI為55.1，高於預期的54.7，惟製造業PMI新訂單分項指數為55.3，為9個月低點。

歐羅現報1.2312美元，升0.08%；英鎊報1.4071美元，升0.19%。道指期貨暫報23601點，升49點。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報63.25美元，升0.24美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報67.87美元，升0.23美元或0.34%。