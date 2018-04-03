國際財經

周一(4月2日)全球大部分市場因復活節假期休市，但本該平靜的市場卻因一則消息而大幅波動。中國財政部網站周一(4月2日)發布公告稱，自2018年4月2日起，中國對原產於美國的7類128項進口商品中止關稅減讓義務，在現行適用關稅稅率基礎上加征關稅。中國的快速反擊令市場對中美貿易戰憂慮情緒再度升溫，資金流入黃金、日圓等避險資產，倫敦金受此推動自1324.8美元大幅反彈近20美元至日內高位1344.8美元，幾乎收復上周三(3月28日)的全部跌幅。

事實上，上周三(3月28日)美國高官對與中國達成貿易「停戰協議」表示樂觀，市場對中美貿易戰憂慮大幅降溫曾一度令金價大幅下挫1.5%至低位1321.2美元，刷新自3月21日以來的一周新低。不過，中美間的貿易摩擦始終為倫敦金提供有力支持，除卻中國發布針對美國「232鋼鋁關稅」的產品徵稅清單外，美國方面或將於本周內宣布向中國徵稅商品清單，市場普遍認為特朗普(Donald Trump)政府此舉或將加劇中美兩大經濟體間貿易關係的緊張程度。不僅如此，特朗普正努力在兩周內公布初步的新北美自由貿易協定，而且他周日(3月30日)在推特中再度重申希望在美墨邊境建起高牆，並威脅將退出美國正與加拿大、墨西哥兩國進行重新談判的NAFTA協議。美國強勢的對外貿易政策令市場相信中美貿易摩擦或進一步升級，屆時或可推動倫敦金進一步挑戰1350美元上方阻力。

值得一提的是，美國商品期貨交易委員會(CFTC)公布的數據顯示，截至3月27日當周，黃金期貨投機性淨多倉大增超5萬手至203354手，為八周以來首次突破20萬手水平，其中多倉增加35150手，空倉則減少19473手至55678手，創逾三年新低，黃金期貨的強勁看多意願亦證明黃金存在進一步上行動力。

技術分析方面，倫敦金自年初以來一直圍繞1300至1365美元大幅波動，一方面金價受環球股市波動率上升、中美貿易戰升溫等避險需求支持，另一方面則受環球主要央行貨幣政策收緊、美債息率趨升等負面因素壓制，故金價暫時仍缺乏足夠動力突破此交易區間。本週投資者應該重點關注周五(4月6日)公布的美國3月非農新增職位，若數據未如理想，倫敦金有望突破1343至1345美元區間阻力，並進一步升向1350美元甚至1360美元水平。

策略方面，我們根據3月27日策略已於1344美元將買入倫敦金(上望1359美元，跌穿1340美元止損)，並於1340美元止損平倉，虧損4美元。短期內若倫敦金回落至1329美元/1330美元區域支持，我們將買入倫敦金，上望1342美元，跌穿1325美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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