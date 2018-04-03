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中銀香港首席經濟學家鄂志寰發表評論表示，美國財長努欽早前謹慎樂觀地認為美國可與中國達成貿易協定，這些新進展表明貿易戰一觸即發的局勢似有緩和，雙方對話溝通的時間窗再度開啟。

她認為，從目前情況看，貿易摩擦仍然可以控制在一定的範圍內，經過各方面的共同努力，能夠避免其擴展成為全球性的不可控事件。從美國方面來看，在美國貿易代表處完成諮詢並公布詳細貿易限制前，全球性大規模貿易報復措施的機會相對較低。301調查新措施有可能成為中美之間的談判籌碼。

對於美國自身而言，其貿易保護措施亦可能成為雙刃劍，引起美國進口商品價格上升，推升其通脹預期，從而對美國加息進程帶來新的不確定性。美國商界亦會在301調查的諮詢過程提出反對或豁免申請，估計最後受影響的範圍會較原先預期為小。

鄂志寰指出，中國多次強調維護中美經貿關係的健康穩定發展。按目前形勢判斷，仍然有空間以溝通和磋商的形式解決中美之間的貿易摩擦。中方向美國一些相關產品徵收關稅，主要是保障自身利益。在中期內，中國可以提出改善雙邊貿易不平衡的方案，增加從美國進口農產品、石油及高科技產品，並有計劃開放中國的服務業市場。

長遠而言，中國應繼續提升對外貿易多元化程度，適時調整出口的規模及結構，推進「一帶一路」倡議，增加與新興市場國家的貿易和投資往來。