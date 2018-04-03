國際財經

中美貿易糾紛急劇升溫，市場憂慮將引爆全球貿易戰，對金融市場造成衝擊，拖累歐洲股市復活節假期後復市走低。

截至本港時間下午3時32分，英國富時100指數報7004點，跌51點或0.74%；德國DAX指數報11995點，跌101點或0.84%；法國CAC 40指數報5140點，跌26點或0.52%；意大利富時MIB指數報22368點，跌42點或0.19%。

道指期貨暫報23627點，升75點。

中國昨日起正式對128項美國入口貨品徵收關稅，報復美國實施鋼鋁材進口關稅的措施。

外電引述消息人士稱，美國總統特朗普政府將於本周根據「301調查」公布徵收關稅的中國入口貨品清單。中國駐美大使崔天凱其後接受內地傳媒訪問時表示，一旦美方公布對華加徵關稅產品的清單，中方將堅決以同樣的規模、金額和強度回擊。

美滙偏軟，加上市場避險情緒高漲，油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報63.28美元，升0.27美元或0.43%；倫敦布蘭特期油報67.98美元，升0.34美元或0.5%。

意大利及英國今日稍後將公布3月製造業採購經理指數(PMI)數據，市場預期為55.5及54.7，前值分別為56.8及55.2。法德及歐羅區亦會公布3月製造業PMI終值，預期分別為53.6、58.4及56.6，均與前值相同。