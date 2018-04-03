國際財經

隔晚美股大跌，三大指數一度挫逾3%，其中道指跌穿24000大關，因美國總統特朗普周末再度開腔炮轟亞馬遜，加上中國正式向美國進口貨加徵關稅，拖累亞太區股市下滑。

市場避險情緒升溫，令日圓造好，影響出口股，科技類股和電子零件生產商領跌，拖累日本股市連跌兩天。日經平均指數收報21292點，跌96點或0.45%。

南韓股市偏軟，韓國首爾綜合指數收報2442點，跌1點或0.07%。

澳洲股市亦走低，澳洲普通股指數收報5859點，跌9點或0.17%。