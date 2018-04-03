國際財經

瑞士研究人員表示，按照「梅特卡夫定律」(Metcalfe's law)，隨着虛擬貨幣龍頭比特幣(Bitcoin)新增活躍用戶的增速放緩，這種加密貨幣的市值也將無法保持之前的增速。

「梅特卡夫定律」認為，網絡價值以使用者數量的平方速度增長。蘇黎世聯邦理工學院創業風險教授Spencer Wheatley和Didier Sornett在上月中旬發表論文指出，把這一定律推廣開來，比特幣的市值年底無法超過770億美元。

根據交易平台Coindesk報價，比特幣重返7000美元，最新報7041美元，跌0.12%，市值1194億美元。倘若年底市值真的低於770億美元，便較現時市值少了424億美元，對應跌幅達到35%。

研究人員說，展望未來，預料比特幣的價格遭到大幅高估，但並非史無前例，研究表明比特幣將會經歷許多個月的震盪。

此外，分析報告還融合「對數周期冪律基點」，這種數學方法可以用來評估炒作泡沫。研究人員發現，有4個明顯的比特幣泡沫都與這個模型相符。這幾次泡沫的觸發點包括2011年Mt.Gox比特幣交易所遭黑客入侵，以及南韓監管者去年威脅要關閉比特幣交易所。這些事件後，比特幣價格都出現大幅調整。

研究人員又指，比特幣價格的數學分析顯示出一條可預測的路徑。他們認為，人們不應該關注瞬間且不可預測的觸發因素本身，而應該關注這個泡沫市場愈發不穩定的狀態，並為調整做好準備。