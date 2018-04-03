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今日 08:00 國際財經

特朗普貿易顧問批評聯儲加息預期

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美國總統特朗普的貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)批評聯邦儲備局的利率看法，表示不明解為何聯儲局委員們預測今年有更多的加息次數。

他接受CNBC電視台訪問時表示，看不到有通脹升溫的跡象，而相信特朗普的政策可保持低通脹環境，因此聯儲局沒有需要更快地加息。他對於聯儲局官員估計今年加息三次感到奇怪。

聯儲局主席鮑威爾上月曾經表示，有可能需要更快加息，以免經濟過熱。

白宮官員傳統上不會批評聯儲局的利率觀點。不過，特朗普政府官員似乎沒有這傳統。

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