國際財經

道指開季曾插758 收市挫458

華爾街股市周一重挫，創下1928年大蕭條以來四月最差開局。中國正式向美國進口貨品加徵關稅，挫損美股投資氣氛，道指曾大瀉758點，收市仍挫458點或1.90%，報23644點，是3月23日以來最低收市位。科技股再遭拋售，納指最多下滑3.64%，收市挫2.74%。避險資產受捧，紐約6月期金收市升19.6美元或1.4%。

20美企1584億美元業務受累貿易戰

中國今日起正式對128項美國入口貨品徵收關稅，報復美國實施鋼鋁材進口關稅措施。美國白宮針對中國的徵稅清單，據報本周五也將出爐。貿易戰將波及20間美國企業、合共1584億美元的中國業務，其中蘋果去年在中國的銷售額高達447.6億美元，佔公司年度總銷售額19.6%。

特朗普再炮轟 亞馬遜曾瀉6.37%

美國總統特朗普周一再次在Twitter發文，炮轟網上零售商亞馬遜繳稅少，是導致美國郵政及眾多零售商虧損或倒閉的元兇。亞馬遜股價一度急瀉6.37%，收市仍跳水5.21%，拖累科技板塊跳水。

蘋果擬用自製Mac芯片 英特爾曾挫9.95%

外電報道，蘋果公司計劃最早由2020年起擺脫英特爾，轉用自製的Mac芯片。受利淡消息拖累，英特爾股價一度急挫9.95%，收市仍跌6.07%。

阿里741億併購餓了麼: 中國互聯網史上最大宗全現金收購案

阿里巴巴宣布聯同螞蟻金服全資收購中國網上外賣平台餓了麼餘下股權，交易相當於餓了麼整體企業價值達95億美元（折合約741億港元）。收購為阿里主席馬雲提出的「新零售」業務再鞏固城池。