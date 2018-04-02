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今日 07:01 國際財經

Spotify紐交所直接掛牌 上市模式惹關注

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瑞典音樂串流平台服務商Spotify（紐約證交所新股編號:SPOT），本周二將在紐約證交所首日掛牌。公司採取直接上市方式，棄用首次公開招股(IPO)，亦破格不聘請投資銀行擔任承銷商。華爾街大行關注Spotify的做法，會否引來尋求上市的其它公司效法，並切斷大行作為承銷商的豐厚「水源」。

一般投資者亦想知道，Spotify上市後股價會否大幅波動，表現令人難以捉摸。

Spotify本次上市只為機構投資者安排閉門路演，放棄IPO皆因公司資本雄厚，品牌知名度亦高，投資者不需要通過路演獲得公司資料。不過，投資者始終關注，股份上市後股價表現如何、會否波動、合理估值應該是多少。

上市文件披露，根據Spotify2月份的私人股票交易作價，公司估值約為200億美元。

Felix Capital合夥人Frederic Court說，Spotify繞過華爾街大行而直接上市，這種做法十分創新，為創投行業開創新局面，上市後原有股東可透過出售股份，套現數十億美元資金，再將所獲得的資金回流歐洲創投行業。

對於華爾街大行來說，他們也在觀察Spotify這種直接上市的模式，市場會如何反應，大行未來如何彌補數以百萬美元計的潛在承保費損失。

Spotify本次直接上市，是看到早前部份透過IPO上市的公司，上市後股價大插水，令Spotify反思IPO價值是否仍然存在。

市值10億美元的「獨角獸」公司，包括Snapchat和Blue Apron股份早前在公開市場交易後，他們的公司估值便告插水。在Blue Apron的案例中，市值已從25億美元的高峰下降到4億美元以下。

不過，哥倫比亞大學法學院教授John Coffee表示，從Dropbox三月份首次公開招股發現，這家基於雲端計算的文件存儲公司在首日交易中，股價仍上漲超過35％，證明傳統IPO路線對初創公司來說仍然是成功的。Dropbox和Spotify都是非常傑出的獨角獸，兩者上市採取分別採取截然不同的途徑。

如果Spotify上市進展順利，其他同樣受高度重視的科技公司包括Uber和Lyft Inc等，未來可能會採取類似的上市方式。Lyft在12月份表示，最新一輪融資將其估值提升至115億美元。Uber最新的估值已超過700億美元。

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