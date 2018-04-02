國際財經

中美貿易關係再度緊張，加上美國最新經濟數據欠佳，美股跌幅持續擴大，三大指數跌幅超過3%，道指最多曾急瀉747點或3.1%，低見23355點；納指一度挫256點或3.6%，最低見6807點。

截至凌晨2時07分，道瓊斯工業平均指數報23388點，跌714點或2.9%；標準普爾500指數報2557點，跌82點或3.1%；納斯特綜合指數報6817點，跌246點或3.4%。

中國今日起，正式對128項美國入口貨品徵收關稅，報復美國實施鋼鋁材進口關稅的措施。根據通知，對美國水果及製品等，120項進口商品加徵關稅15%，對豬肉及製品等8項進口商品，加徵關稅25%。

路透引述美國政府官員稱，政府將於本周公布針對中國對美出口產品的關稅清單，該清單基本面向高新技術產品，對應出口額500至600億美元，將在約2個月後正式生效。

英特爾受利淡消息拖累，盤中曾挫9.1%。蘋果據稱計劃擺脫英特爾，轉而使用自己的Mac芯片。

特朗普再度發文譴責全球最大網上零售商亞馬遜，指亞馬遜繳交的運費過低，令美國郵政蒙受很大損失，亞馬遜股價一度急挫5.9%。

電動車生產商特斯拉(Tesla)壞消息不斷，繼捲入致命交通意外遭查後，日前宣布召回逾12萬輛Model S，Tesla股價曾挫8.0%。

美國供應管理協會(ISM)公布的數據顯示，3月製造業指數為59.3，低於預期60，前值60.8。另外，美國3月Markit製造業採購經理指數(PMI)終值55.6，亦低於預期55.7。

油價跌幅擴大，紐約原油期貨曾跌穿每桶63美元水平，最低見62.95美元，跌1.99美元或3.0%。最新報63.05美元，跌1.89或2.91%。紐約六月期金升18.50美元或1.4%，收市報每盎斯1345.80美元。