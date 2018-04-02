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社交媒體Facebook行政總裁朱克伯格(Mark Zuckerberg)，與蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)上演隔空口水戰。庫克早前諷刺Facebook視用戶為賺錢機器，朱克伯格最新作出回擊，形容庫克的言論是「油腔滑調」。

Facebook近月飽受用戶資料洩密醜聞困擾。庫克早前在媒體訪問中被問到，若他遭遇Facebook洩密同類事件，他將會如何處理危機，庫克稱他不會遭遇同樣情況，又表示Facebook的經營策略是將消費者視為賺錢機器，蘋果則不會那樣做，蘋果的經營策略是銷售硬件產品給消費者。

朱克伯格最新接受Vox Media創辦人之一Ezra Klein專訪，則駁斥庫克的言論與事實不符，而且充滿狡辯。朱克伯格稱，「我認為，我們不應該出現斯德哥爾摩綜合症！對於一些千方百計想多賺你錢的公司，我們不應該認為他們會更加關心你，因為這樣做將是很滑稽。」

朱克伯格又說，「商業現實是，任何能幫助人與人之間建立聯繫的服務，都會出現一種現象，即大量用戶無法為這種服務直接付費。因此，大部分媒體都是透過植入廣告，來建立及維持相關服務。」他表示，Facebook採用這種商業模式，並不代表公司對用戶漠不關心。