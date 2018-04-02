國際財經

日本央行公布的短觀調查報告顯示，3月日本企業信心兩年來首次出現惡化，表明日本經濟雖然穩步復甦，但日圓走強打擊企業信心。

短觀調查報告顯示，3月大型製造業景氣判斷指數，下降2點至正24，低於市場預期的正25。

大型非製造業景氣判斷指數下降2點至正23，為六個季度以來首次惡化，低於預期的正24。調查又顯示，大型製造業和非製造業，均預測未來3個月的景氣狀況變差。

日本決策者擔心，強勢日圓和貿易摩擦，或對依賴出口的日本經濟構成嚴重衝擊。日本經濟之前因全球需求穩健而受惠。