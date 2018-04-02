國際財經

加拿大零售集團Hudson's Bay證實，曾在部分旗下商店光顧、並以信用卡或扣賬卡付款的顧客，其資料已經被盜。

上周，互聯絡保安公司Gemini Advisory表示，發現有網上留言聲稱擁有的500萬用戶信用卡與扣賬卡資料，尋求有意購入資料的買家。

Hudson's Bay在星期日發表聲明，表示留意到相關消息， 確認相信很大可能在旗下美國Saks Fifth Avenue、Saks Off 5th與Lord & Taylor門市，使用信用卡或扣賬卡付款的顧客，其卡資料已經被黑客偷取。

該公司指出，暫時未有跡象顯示曾在Hudson's Bay、Home Outfitters、HBC Europe，以及集團網站購物的人士受到影響。該公司正與執法單位調查數據保安情況，促請曾在部分店舖購物的客戶，要留意信用卡的不尋常交易。

Hudson's Bay指出，暫時不確定受影響的顧客人數，一旦有更具體消息，將會盡快通知顧客，以及提供免費的身份被洩保障安排，確保顧客不會蒙受損失。

Gemini Advisory指出，受影響的顧客是在紐約或新澤西州Saks Fifth Avenue、Saks Off 5th與Lord & Taylor門市購物的顧客為主。