國際財經

美國股市上周在長假期前出現反彈。投資專家指出，美國本周公布的3月就業數據，是主導後市的關鍵，然而即將展開的藍籌業績期，也是不容忽視的利好指標。

回顧上周美國股市，周五因耶穌受難日假期休市。上周四，華爾街一洗近日頹風，在科技股反彈帶領下，三大指數在3月最後一個交易日造好。

道瓊斯工業平均指數上周升2.66%，標準普爾500指數漲2.07%，納斯特綜合指數反彈1.01%。3月份累計，道指回落3.47%，標指下滑2.65%，納指回吐2.88%。第一季累計，道指跌2.27%，標指低收1.19%，納指則升2.32%。至此，道指與標指同告結束連續9季的升市，納指則是連升第7季。

展望本周，美國公布3月非農業職位數量，將是市場最重要的不明朗因素之一。

SlateStone Wealth首席投資策略師Robert Pavlik指出，即將開始的藍籌業績消息可能帶來更大主導作用，因為股市已下跌了一定幅度，令到投資者重新專注基本因素，而良好業績正正是支持藍籌重拾升勢的關鍵。

經過調整後，美國股市變得較便宜，標指目前處於預期市盈率16.5倍水平，遠低於去年12月中的18.9倍。

Synovus Trust Company高級基金經理Daniel Morgan相信，3月的股市受到貿易戰疑慮、Facebook洩密等消息衝擊，但只要藍籌業績良好的消息出籠，投資者便會重新入市。

市場對於藍籌業績增長的看法偏向樂觀。湯森路透數據顯示，分析員現時預期標指成分股的平均首季盈利升幅是18.5%，較1月1日的6.3%有顯著上升。

瑞銀美股策略師Keith Parker指出，這意味藍籌要有正面業績消息的門檻相應提高，但他有信心仍有利好消息出現。

BB&T Wealth Management高級副總裁Bucky Hellwig表示，藍籌在公布業績時，可能一併公布增加股份回購或提高派息，均是利好股價的消息。