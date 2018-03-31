國際財經

在紐約證交所上市的中國太陽能板生產商、晶科能源(JinkoSolar)宣布，集團在3月達成補充協議，修訂向美國NextEra供應太陽能板的協議，而有關產品將由即將投產的美國廠房負責供應。

晶科1月宣布，與NextEra達成供應太陽能板協議，以及在美國設廠生產的安排。根據修訂協議，晶科於未來4年向NextEra供應700萬塊太陽能板。

該公司預期，位於Jacksonville的新廠將於今年稍後時間落成，可望創造200個職位。完成投產後，廠房的年產量為100萬塊太陽能板。