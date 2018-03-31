《華爾街日報》引述消息人士稱，洲際交易所集團(Intercontinental Exchange Inc)旗下紐約證交所(New York Stock Exchange、NYSE)洽購芝加哥證券交易所(Chicago Stock Exchange、CHX)。
有關商討是在美國監管機構、較早時阻止中資背景的投資者購入CHX後開始。
據悉，NYSE將用7000萬美元(5.46億港元)價格，收購CHX。
NYSE與CHX未有回應上述消息。
今日 08:10 國際財經
《華爾街日報》引述消息人士稱，洲際交易所集團(Intercontinental Exchange Inc)旗下紐約證交所(New York Stock Exchange、NYSE)洽購芝加哥證券交易所(Chicago Stock Exchange、CHX)。
有關商討是在美國監管機構、較早時阻止中資背景的投資者購入CHX後開始。
據悉，NYSE將用7000萬美元(5.46億港元)價格，收購CHX。
NYSE與CHX未有回應上述消息。
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