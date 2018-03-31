國際財經

《華爾街日報》引述消息人士稱，洲際交易所集團(Intercontinental Exchange Inc)旗下紐約證交所(New York Stock Exchange、NYSE)洽購芝加哥證券交易所(Chicago Stock Exchange、CHX)。

有關商討是在美國監管機構、較早時阻止中資背景的投資者購入CHX後開始。

據悉，NYSE將用7000萬美元(5.46億港元)價格，收購CHX。

NYSE與CHX未有回應上述消息。