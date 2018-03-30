國際財經

Facebook彈高逾4% 納指收漲1.64%

美股周四在科技股帶領下反彈，三大指數收市齊漲逾1%。道指盤中一度飆升465點，收市回順漲1.07%或254點，納指攀高1.64%。Facebook股價反彈4.4%。3月份累計，道指仍插水3.47%，納指回吐2.88%。

特朗普Twitter發文再批亞馬遜

美國總統特朗普在社交網站發文，再度表達對亞馬遜稅務處理的不滿。受消息拖累，亞馬遜股價曾急挫4.6%，收市仍扳升1.1%。

騰訊ADR較香港收市彈升1.23%

港股美國預託證券(ADR)普遍較香港收市造好，騰訊（00700）ADR收市折合413.44港元，較香港收市反彈1.23%，滙控（00005）高1.72%，中石油（00857）、中國人壽（02628）分別高1.3%、1.8%。

外圍金價回軟 油價向好

市場避險情緒降溫，紐約6月期金周四跌2.7美元或0.2%，收報每盎斯1327.30美元。地緣衝突憂慮升溫，油價扳升，紐約5月期油升56美仙或0.9%，報每桶64.94美元。

比特幣大插水 一度挫至7052.53美元

虛擬貨幣價格未止瀉，比特幣周四日間交易時段出現跳水行情，最低滑落至7052.53美元收市，跌幅超過11%。其它虛擬貨幣跌幅也大，據CoinDesk數據顯示，以太幣一度挫至387.85美元，是去年9月以來首次跌穿400美元水平。