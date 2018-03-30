訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 08:19 國際財經

[國際早班車]Facebook彈高逾4% 納指收漲1.64%

放大圖片

Facebook彈高逾4% 納指收漲1.64%

美股周四在科技股帶領下反彈，三大指數收市齊漲逾1%。道指盤中一度飆升465點，收市回順漲1.07%或254點，納指攀高1.64%。Facebook股價反彈4.4%。3月份累計，道指仍插水3.47%，納指回吐2.88%。

特朗普Twitter發文再批亞馬遜

美國總統特朗普在社交網站發文，再度表達對亞馬遜稅務處理的不滿。受消息拖累，亞馬遜股價曾急挫4.6%，收市仍扳升1.1%。

騰訊ADR較香港收市彈升1.23%

港股美國預託證券(ADR)普遍較香港收市造好，騰訊（00700）ADR收市折合413.44港元，較香港收市反彈1.23%，滙控（00005）高1.72%，中石油（00857）、中國人壽（02628）分別高1.3%、1.8%。

外圍金價回軟 油價向好

市場避險情緒降溫，紐約6月期金周四跌2.7美元或0.2%，收報每盎斯1327.30美元。地緣衝突憂慮升溫，油價扳升，紐約5月期油升56美仙或0.9%，報每桶64.94美元。

比特幣大插水 一度挫至7052.53美元

虛擬貨幣價格未止瀉，比特幣周四日間交易時段出現跳水行情，最低滑落至7052.53美元收市，跌幅超過11%。其它虛擬貨幣跌幅也大，據CoinDesk數據顯示，以太幣一度挫至387.85美元，是去年9月以來首次跌穿400美元水平。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。