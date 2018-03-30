國際財經

美國洛杉磯法院法官裁定，星巴克與其他咖啡公司一定要在該州售賣的咖啡產品上，貼有可能致癌的警告字眼。

當地高等法院法官Elihu Berle在周三下達的判詞指出，咖啡公司展示煮咖啡所產生的一種合成物存在的威脅程度仍未足夠。

星巴克與其他咖啡公司可以在4月10日前就有關裁決作出反對。加州有毒品研究與教育中心提出上述訴訟，指星巴克與其他咖啡公司，未有就一種煮咖啡過程產生的有毒合成物，向消費者提出足夠警告。

星巴克、麥當勞、Dunkin' Donuts與Peet's未有回應查詢。