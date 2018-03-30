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《華爾街日報》報道，美國電動汽車生產商特斯拉(Tesla)自願回收12.3萬輛「型號S」車輛，因為這些車輛的動力轉向可能出現失效情況。去年，特斯拉售出約28萬輛「型號S」汽車。

特斯拉股價周四收市反彈3.24%至266.13美元，召回消息公布後，公司股價在盤後電子交易時段轉跌，美東下午6時44分報257.80美元，較全日收市下挫257.50%。

特斯拉指出，問題出於這些系統的螺栓在冬天可能出現侵蝕情況，但可能只有不足0.02%的「型號S」汽車受到影響。公司召回汽車後將維修有關問題。