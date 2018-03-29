國際財經

地緣衝突憂慮升溫，以及石油出口國組織(油組)顯示有意推動油價上升等因素，推動外圍油價周四扳升，令到油價連續第三季錄得進賬。美國金融市場周五是受難節假期。

紐約5月期油周四單日升56美仙或0.9%，收市報每桶64.94美元，本周累跌1.4%，本月累計5.6%，首季升7.7%；如以最活躍月份價格計算，首季升7.5%。

周四結算的布蘭特5月期油單日升74美仙或1.1%，收市報每桶70.27美元，本周累跌0.3%，本月累計8.6%，首季升6.3%；如以最活躍月份價格計算，首季升5.1%。6月期油周四升58美仙或0.8%，收市報每桶69.34美元。

交易商指出，油價表現大致與股市同步，因為被視為具風險資產。不過，布油5月合約價格可以升逾70美元，主要受惠於美國可能取消與伊朗在2015年訂立的核協議，以及油組可能修改原油庫存目標計算方式，由5年平均值變為7年平均值，顯示有意進一步推動油價向上。

德國商銀表示，委內瑞拉受到經濟危機打擊而自動減產，有助油組達成減產目標，但其他油組成員正增產，令到減產協議效果受限。同時，美國產量升勢也打擊油價。不過，美國油田服務商Baker Hughes周四較早時披露，鑽油井數量下降。