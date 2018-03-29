國際財經

美股周四一洗近日頹風，在科技股反彈帶領下，道指在首季兼3月最後一個交易日造好，三大指數收市都上漲超過1%，納指的升幅達到1.64%。

本周累計，道指爬高2.66%，標指上升2.07%，納指反彈1.01%。3月份累計，道指仍插水3.47%，標指下挫2.65%，納指回吐2.88%。第1季累計，道指回落2.27%，標指跌1.19%，納指則走高2.32%。至此，道指與標指同告結束連續9季的升市，納指則是連升第7季。美股周五因耶穌受難日假期休市。

道指標指結束連升9季

道指周四上午開盤即告彈升100點，其後轉輾向上，升勢逐步加強，接近尾市一度飆升465點，最高見24314點。收市回順至升254點或1.07%，報24103點。30隻道指成分股之中有25隻造好，英特爾收市抽高半成，升幅稱冠。思科彈高2.95%。微軟重組業務架構，股價高收2.10%。

標指收市報2640點，彈升35點或1.38%。納指收市升114點或1.64%，報7063點。Facebook（fb）反彈4.4%，Google母公司Alphabet漲2.7%，蘋果回升0.78%報167.78美元，尾段一度彈上高位171.75美元。

亞馬遜急插後反彈

早前傳出特朗普近日不斷針對亞馬遜後，特朗普周四在Twitter公開發文炮轟亞馬遜繳稅少、又把美國郵政服務當作自己的速遞公司，令數千店零售店舖結業。亞馬遜周四股價曾急挫4.6%，不過收市仍扳升1.1%報1447.34美元。

百度旗下內地視頻公司愛奇藝周四於美國掛牌，惟未能隨科技股反彈而造好，雖然輕微高開1%，但隨即跌穿18美元的招股價，收市報15.55美元，比招股價急插13.6%。

歐股全面上揚，德股升1.3%。大部分亞股造好，日股升0.6%。滙市方面，中美貿易戰憂慮稍退，美元靠穩，ICE美滙指數尾段報90.059，本周累計有望彈升0.7%，扭轉前一周的跌勢。日圓兌美元回升至106.44，前一天尾段為106.88。歐羅兌美元大部分時間變動不大，報1.2305。

紐約6月期金周四跌2.7美元或0.2%，收報每盎斯1327.30美元，本周累計回吐2.1%。紐約5月期油周四單日升56美仙或0.9%，收報每桶64.94美元，本周累跌1.4%，本月累計5.6%，首季升7.7%。

美核心通脹升1.6%

數據方面，美國消費開支連續第二個月增長，2月按月升0.2%，符合預期。聯儲局看重的通脹指標──核心個人消費開支平減指數（PCE）按年升1.6%，是去年2月以來最大增幅，分析員更預期3月可升至1.9%，儘管仍低於2%聯儲局目標水平。個人收入按月升0.4%。另外，美國首次申領失業救濟人數過去一周減少1.2萬，報21.5萬，是逾45年來最低，也優於市場預期。