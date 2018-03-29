國際財經

美國總統特朗普表示，可能推遲美國與南韓剛達成的雙邊貿易協定，直至北韓核武問題解決為止。

特朗普是在俄亥俄州出席活動發表演說時提出上述觀點。他指出，貿易協定是一項強而有力的工具，可以確保各方面得到公平對待，以及解決北韓核問題。

白宮沒有回應查詢。南韓駐美大使也沒有回應查詢。

美國與南韓是在本周較早時達成雙邊貿易協定的修訂安排。特朗普一直批評原先的協定對美國很不利，也讚揚了新協定。根據新協定，美國可倍增進口至南韓銷售的汽車數量至5萬輛。同時，南韓也限制入口美國的鋼材數量在270萬噸水平。