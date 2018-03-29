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今日 02:14 國際財經

美科技股彈升 道指漲逾300點

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美股周四高開高走，科技股在連續多日下跌後反彈，為大市帶來上升動力，道指升幅擴大至超過300點。

截至本港時間凌晨1時56分，道指報24184點，漲336點或1.41%。英特爾股價抽高2.94%報51.06美元，是升幅最大道指成分股。微軟重組業務架構，股價反彈1.98%。

標普500指數報2642點，升37點或1.44%；納指報7072點，升123點或1.78%，亞馬遜由低位回升0.9%報1444.26美元。蘋果上揚2.56%。

周四為本周、本月以及第一季的最後一個交易日。星期五為耶穌受難日，美股休市。

市場分析指出，第一季的開局良好，主要股指在1月創歷史新高或多年新高，稅改給市場提供了動力，就業市場持續改善，薪資也出現上漲。然而，其後市場變得有些脫軌，復活節可能會是一個關鍵的時間窗口，而市場最壞的時刻已經過去，還是會繼續下跌仍有待觀察。

Fort Pitt Capital Group首席投資官Charlie Smith表示，近期所謂的高增長股跌得很慘，這對價值投資者來說，是好跡象。不過，不知道增長股是否還有更多下跌空間，但認為市場將分化，真正的增長股將重新獲得投資者青睞。

經濟數據方面，美國2月個人消費支出增幅連續第二個月落後於收入的增幅，顯示2017年底消費強勁增長後，美國家庭放慢了消費步伐，同時通脹輕微走高。美國2月消費者開支微升0.2%，符合市場預期，連續兩月上升；扣除通帳影響後，2月消費者開支按月持平。至於上月個人收入上升0.4%，連續3個月保持同樣升幅。

此外，美國上周新申領失業援助人數減少1.2萬人，減至21.5萬人，少過市場預期，跌至逾45年新低，反映勞工市場緊張。

歐洲股市上揚，英國富時100指數收市報7056點，升0.17%或11點；德國DAX指數收報12096點，升1.31%或156點；法國CAC 40指數收報5167點，升0.72%或36點。

金市回吐，紐約6月期金收市跌2.7美元或0.19%，報每盎斯1327.30美元。

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