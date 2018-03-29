國際財經

歐洲股市周四收市造好。英國富時100指數收報7056點，升0.17%或11點，工程集團GKN PLC接受收購方提出的總值81億英鎊收購方案，股價飆升9.5%，利好大市表現。加上倫敦期銅價格升近1%，帶動礦業股股價上升，都支持大市向上。

德國DAX指數收報12096點，升1.31%或156點；法國CAC 40指數收報5167點，升0.72%或36點。

反映泛歐股份表現的STOXX 600指數本季累計下挫4.7%，是兩年來表現最差的季度。