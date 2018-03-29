國際財經

周三(3月28日)美國貿易代表萊特海澤(Robert Lighthizer)表示，他將在中國商品關稅生效之前給出60天的窗口期，6月前或不會開始徵收關稅，此外萊特海澤認為中美間仍存通過談判來避免貿易戰的希望，市場對中美貿易戰憂慮情緒進一步降溫，資金從日圓、黃金的避險資產中大幅流出。

此外，同日公布的美國經濟數據普遍好於預期，其中美國第四季度實際國內生產總值(GDP)年化季率終值增長2.9%，大幅好於預期增長2.7%，第四季度核心個人消費者物價指數(PCE)終值增長1.9%，符合市場預期。美滙指數受此推動收復90.00關口，倫敦金自日內高位1346.9美元大幅下挫，接連跌破1340美元及1330美元大關，暴跌逾20美元至日內低位1324.8美元，美元/日圓亦錄得逾1%的漲幅，刷新3月14日以來的逾兩周新高。

值得留意的是，美元/日圓自上周五(3月23日)觸及16個月低位104.63後累計反彈逾200點，周三更創下自2017年9月11日以來的最大單日漲幅，一改2018年年初以來的疲軟走勢。究其原因，美元/日圓在105.00區域的支持十分強勁，加之中美兩國均已準備好就進行雙方貿易問題展開談判及北韓局勢進一步緩和，市場避險情緒消退令日圓獲利沽盤湧現。

另一方面，日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)周三表示日本央行將繼續實施強有力的貨幣寬鬆措施，而日本財務大臣麻生太郎(Taro Aso)今日則在國會表示，假如美國和日本之間的息差達到3%，那麼美元/日圓將升值。事實上，目前美國與日本息差約為2.8%，十分接近麻生太郎提及的3%，加之美國稅改政策有利於進一步刺激經濟增長並提升美國加息速度，美元/日圓在中短期內有望進一步反彈。

技術分析方面，美元/日圓昨日已升穿由1月8日高位113.38延伸而下的下降趨勢線水平，有利於後市展開技術反彈。若滙價順利突破107阻力，將可進一步上探108.00(從113.38至104.63下跌浪的38.2%斐波納契回吐水平)甚至109.00水平。儘管周五(3月30日)是復活節假期，歐美市場普遍休市，滙市交投預計將較為淡靜，但日本明日將公布3月消費者物價指數(CPI)以及失業率，若數據不及預期，有望推動美元/日圓進一步回升。

策略方面，我們根據3月16日策略已於106.90沽出美元/日圓(下望105.70，升穿107.30止損)，並於106.50提前平倉，獲利40點。短期內若美元/日圓回落至106.00-106.10區域，我們將買入美元，上望107.90，跌穿105.50止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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