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今日 07:33 國際財經

【國際早班車】特斯拉遭基金批命:四個月內或步向破產

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特斯拉遭基金批命:四個月內或步向破產

美國維拉斯資產管理(Vilas Capital Management)創辦人約翰湯遜向媒體斷言，特斯拉在四個月內可能會由於資金耗盡而破產，「除非行政總裁馬斯克能上演帽子戲法」。約翰湯遜又表示，面對市場對電動車需求下降，以及穆迪可能將特斯拉信用評級下調到CCC，都令特斯拉難以從市場融資。

Facebook推私隱新設定 遭庫克「冷嘲熱諷」

Facebook針對用戶資料洩密問題，就私隱設定作出三項更新，包括讓用戶可以啟用雙重身份驗證等。另一方面，蘋果行政總裁庫克對Facebook洩密醜聞「冷嘲熱諷」，表示Facebook的經營策略是將消費者視為賺錢機器，蘋果不會這麼做。

美科技股續遭抛售 亞馬遜曾插逾7%

華爾街科技股過去一個多星期掀起拋售潮，周三輪到電子零售商亞馬遜遭毒手，雖然白宮否認特朗普政府有針對亞馬遜的政策行動，但亞馬遜股價收市仍跌4.3%，盤中最多急瀉7.4%。納指則跌穿7000關，收市挫0.85%。

美元兌日圓彈升 油金價格跌逾1%

金融市場避險情緒降溫，圓滙急挫，美元兌日圓滙價周三升至一個月新高，最高見106.92，較前一天升1.5%，創2017年1月以來最大單日升幅，支持美滙指數升至一周新高。紐約4月期金則倒退17.8美元或1.3%，收報每盎斯1324.20美元，是一周最低。紐約5月期油回落1.3%，報每桶64.38美元，是近一周來最低。

匯控ADR較香港收市彈逾1%

港股美國預託證券(ADR)周三普遍回穩，匯控（00005）折合收報74.91港元，較香港收市反彈1.23%。中國聯通（00762）、中國電信（00728）、電能（00006）都高逾1%。騰訊（00700）折合報413.39港元，較香港收市高0.29%。

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