國際財經

軟件開發集團DocuSign公布，已向美國證監提交首次公開招股(IPO)申請，計劃在納斯特市場上市，股票代號為DOCU。

根據公告，DocuSign擬集資1億美元。不過，這只是上市申請的慣例提交金額，上市前或將作出變動。

DocuSign披露，2017年業績虧損1.154億美元，收入為3.815億美元；2016年，集團虧損1.226億美元，收入為2.506億美元。去年底，集團持有1.906億美元現金，現金淨流出額為4800萬美元。