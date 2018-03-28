訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 04:09 國際財經

庫克對Facebook洩密醜聞「冷遭熱諷」

放大圖片

社交媒體Facebook近月飽受洩密醜聞困擾，部分Facebook用戶與廣告商，以及特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)，都作出有意與Facebook劃清界線的姿態，就連蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)最新發表的一番說話，也充滿對Facebook冷遭熱諷的意味。

美國媒體Recode/MSNBC周三發放一個庫克的訪問片段，庫克在訪問中被問到，如果他遭遇Facebook洩密同類事件，將如何處理危機。庫克即時抛出一句，「我不會遭遇同樣情況！」

庫克表示，Facebook的經營策略是將消費者視為賺錢機器，蘋果則不同，主要策略是銷售硬件產品給消費者。

「事實是，如果我們將消費者視作賺錢機器，我們真的會賺很多錢，但這樣做無疑是將消費者視為商品，我們選擇不這樣做！」

蘋果現時擁有大量用戶資料，有足夠條件透過強化服務，帶動用戶增購蘋果的音樂訂購、應用程式預置功能以及iCloud儲存服務。不過，庫克表示蘋果不會將用戶資料售賣予市場推廣公司，蘋果主要收入仍依賴硬件銷售。

庫克強調，最好的監管不是靠法例，而是自我監管。他認為，Facebook的情況已經超越界線。

媒體早前報道，部分Facebook廣告用戶由於洩密醜聞，決定取消Facebook廣告。馬斯克則以關閉旗下兩間公司的Facebook主頁作為回應。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。