國際財經

社交媒體Facebook近月飽受洩密醜聞困擾，部分Facebook用戶與廣告商，以及特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)，都作出有意與Facebook劃清界線的姿態，就連蘋果行政總裁庫克(Tim Cook)最新發表的一番說話，也充滿對Facebook冷遭熱諷的意味。

美國媒體Recode/MSNBC周三發放一個庫克的訪問片段，庫克在訪問中被問到，如果他遭遇Facebook洩密同類事件，將如何處理危機。庫克即時抛出一句，「我不會遭遇同樣情況！」

庫克表示，Facebook的經營策略是將消費者視為賺錢機器，蘋果則不同，主要策略是銷售硬件產品給消費者。

「事實是，如果我們將消費者視作賺錢機器，我們真的會賺很多錢，但這樣做無疑是將消費者視為商品，我們選擇不這樣做！」

蘋果現時擁有大量用戶資料，有足夠條件透過強化服務，帶動用戶增購蘋果的音樂訂購、應用程式預置功能以及iCloud儲存服務。不過，庫克表示蘋果不會將用戶資料售賣予市場推廣公司，蘋果主要收入仍依賴硬件銷售。

庫克強調，最好的監管不是靠法例，而是自我監管。他認為，Facebook的情況已經超越界線。

媒體早前報道，部分Facebook廣告用戶由於洩密醜聞，決定取消Facebook廣告。馬斯克則以關閉旗下兩間公司的Facebook主頁作為回應。