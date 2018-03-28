國際財經

沙地阿拉伯王儲穆罕默德(Mohammed bin Salman)訪問美國紐約期間，曼克頓的Plaza豪華酒店需要整間對外關閉數天，只供王儲與跟隨訪問團到訪的沙地官員及商界使用。

Plaza酒店是由有「中東畢非德」稱號的沙地富商阿爾瓦德王子持有部分權益。阿爾瓦德王子在上月的肅貪風暴期間，曾被王儲穆罕默德扣留多天。

沙地與軟銀周二在Plaza酒店簽訂備忘錄，共同發展價值2000億美元的太陽能項目。

沙地訪問團的人數眾多，因此部分人士未能入住Plaza，轉為在其他酒店入住。