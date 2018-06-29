即巿股評 港股直擊 國際財經

美股周二(27日)高開後反覆向下，標普500指數收市跌45點(1.73%)，報2612點；納斯特綜合指數挫211點(2.93%)，收報7008點。道瓊斯工業平均指數下瀉344點(1.43%)，收報23857點。市場情緒飄忽不定，走勢明顯被宏觀消息主導，好像上周才因憂慮中美貿易戰升溫，美股創逾兩年以來最大一周跌幅；惟本周一又出現180度轉變，創逾兩年來最大單日升幅。

正如本欄昨天指出，股市表現大上大落，單日升跌幅動輒達1%或以上的日子愈見頻密；從美國芝加哥期權交易所波動指數(CBOE Volatility Index, VIX)的變化也可發現，今年以來該指數的平均值已升至17.2，較去年的11.1高出近55%，這顯然不是一個好兆頭。

從圖表的角度來看，美股各主要指數技術上已陷入弱勢。投資專欄作家赫爾伯特(Mark Hulbert)更指出，根據他對「道氏理論」(Dow Theory)理解，美國股市或可能已經步入熊市；令人關注的問題是，這輪跌浪將會持續多久。

「道氏理論」已有逾百年歷史，始創人為Charles Henry Dow，並經《華爾街日報》第四任總編輯William Peter Hamilton有系統地整理後，把其理論發揚光大。

當中，更具體地定出觸發熊市訊號的3個步驟：第一、道指和運輸股指數在創新高後雙雙大跌；第二、調整後的反彈不能升穿之前的高位；第三、以上兩個指數都必須在反彈後跌穿第一步所見的低位。

事實上，道指和運輸股指數由今年1月底高位至2月初低位，回吐幅度均高於10%。其後，道指在2月26日的反彈高位儘管較月初的低位高出近8%，但仍低於1月高位。

最後，道指於上周已跌穿2月初的低位23860點。目前，僅餘下運輸股指數尚未跌穿2月初的低位10136點，意味着只差第三步便完全符合「道氏理論」所定義的熊市訊號。

據赫爾伯特引述量化分析研究機構Ned Davis Research的統計顯示，從1900年以來的36個熊市，平均歷時403天，而道指的平均跌幅為31.1%。此外，赫爾伯特從歷史數據中也發現，從熊市開始計算，平均需要3.2年才能回到熊市前高位。

因此，若假設美股熊市在1月底開始，以熊市和復甦的平均長度推斷，道指將在2021年4月始有機會再創歷史新高。

最後，也許未必人人認同股市將由「牛」轉「熊」，但如果市場上相信轉「熊」的人愈來愈多，便不能掉以輕心。再者，美股短期內若未能扭轉目前技術上的負面趨勢，便絕對要提高警覺。

港股方面，恒生指數昨天大幅下跌768點(2.5%)，報30022點，主板成交金額高達1426億元。從技術走勢角度來看【圖】，恒指在回補下跌裂口後，再次失守由2017年向上伸延的上升通道底線和100天移動平均線，即相當於30500點及30437點附近水平，短期技術走勢或有進一步轉弱的可能；而下一個支持位為成交密集區頂部，約29600點。

信報投資研究部

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