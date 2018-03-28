國際財經

由於上周二(3月20日)公布的德國3月ZEW經濟景氣指數刷新了2016年9月以來低點，歐羅/美元一度下挫至兩周新低1.2239。其後美國聯儲局雖然宣布加息四分之一厘，但仍維持年內3次加息預期不變，令期待年內四次加息的市場人士大失所望，美滙指數自此痛失90關口，至今仍然未能收復，加上美國白宮安全顧問麥馬斯特(H.R. McMaster)被替換與市場憂慮中美將爆發貿易戰，美滙指數大幅下行，推動非美元貨幣紛紛反彈，歐羅/美元在周二(3月27日)一度反彈至1個月高位1.2476。

然而周二中國外交部確認中美雙方正在就避免貿易戰而展開談判磋商，令市場對中美貿易戰的憂慮舒緩，美滙指數因而從1個月低位大幅反彈約0.7%至日內高位89.62，拖累歐羅/美元下挫逾100點至1.2371才企穩。

今日(3月28日)歐羅/美元小幅反彈至1.2420附近後再度受阻回落，短期走勢仍顯疲弱，若滙價跌穿短期支持1.2370，後市有望再度下探1.2300甚至1.2250附近水平。但近期歐洲央行官員的表態普遍傾向鷹派，應可令歐羅/美元在低位受到支持，我們預計滙價暫時仍未能擺脫1.2200至1.2560區間的限制。

周一(3月26日)德國央行行長魏德曼(Jens Weidmann)表示市場對歐洲央行2019年中期加息的預期並非是完全不現實，而且歐洲央行管委諾沃提尼(Ewald Nowotny)稱歐洲央行將可以大幅削減購債規模，看見9月後削減購債規模的可能，另一方面歐洲央行管委瓦西裡奧斯卡斯(Vitas Vasiliauskas)預計歐洲央行6月會議將就政策調整進行「更深度的探討」，認同歐洲央行將在2019年中加息的預期。

綜上所述，在市場預計歐洲央行貨幣政策進一步收緊的背景之下，歐羅/美元應可繼續企穩重要支持1.2200之上並維持中期上升浪，但若要滙價進一步突破1.2500及1.2550區域阻力，則仍需美滙指數進一步回落配合，故短期內我們需重點關注中美貿易談判的進一步發展，今晚則重點關注8時30分公布的美國第4季國內生產總值(GDP)能否為美元帶來支持。

策略方面，我們根據3月21日策略於1.2360建立的歐羅/美元沽盤(下望1.2250，升穿1.2400止損)已於1.2325提前平倉，獲利35點。短期內若歐羅/美元跌穿1.2370，我們將追沽歐羅，下望1.2300，升穿1.2405止損；或待滙價回落至1.2250/1.2260區域買入歐羅，上望1.2380，跌穿1.2200止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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