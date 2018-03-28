國際財經

歐洲主要經濟體數據參差，加上中美或爆發貿易戰的憂慮仍然困擾市場，歐洲股市中段持續下跌。

截至本港時間傍晚6時34分，英國富時100指數報6970點，跌30點或0.43%；德國DAX指數報11850點，跌120點或1.01%；法國CAC 40指數報5061點，跌53點或1.05%；意大利富時MIB指數報22065點，跌144點或0.65%。

數據方面，法國3月消費者信心指數持穩於100，與2月相同，符合預期。德國4月GfK消費者信心指數升至10.9，預期為10.7，前月為10.8，因消費者的收入預期與購物意願上升。英國3月零售銷售差值為負8，為去年10月以來首次下降。

另外，標普將歐羅區今年經濟增速預期上調至2.3%，明年上調至1.9%，認為歐羅區增長維持穩健，歐洲央行在明年第三季有加息的空間。英倫銀行表示，企業普遍認為招聘困難是目前主要的問題，而有證據顯示零售業及休閒業有財務困難。

歐羅現報1.2398美元，跌0.04%；英鎊報1.4150美元，跌0.05%。道指期貨暫報23836點，跌23點。

油價走軟，紐約原油期貨現時每桶報64.65美元，跌0.6美元或0.92%；倫敦布蘭特期油報69.75美元，跌0.36美元或0.51%。