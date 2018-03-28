國際財經

路透報道，伊拉克石油部長盧艾比(Jabar Ali al-Luaibi)表示，部分石油出口國建議，將石油出口國組織(OPEC)和非OPEC產油國達成的石油減產協議延長6個月，但未有透露是哪些國家建議延長協議期限。

OPEC成員國及以俄羅斯為首的非OPEC產油國，去年11月同意將國際減產協議延長至今年底；同時還暗示，如果油市過熱，可能提早退出減產協議。

較早時，有報道亦引述沙地王儲表示，OPEC正尋求與俄羅斯和其他產油國，在供應方面進行10年至20年的合作。