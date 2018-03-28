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今日 15:39 國際財經

甲骨文告谷歌侵權案 發回三藩市法院審理

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甲骨文控告谷歌(Google)侵犯版權一案，美國上訴法院推翻此前判決，法院將此案發回三藩市法院審理，以裁定谷歌賠償予甲骨文的金額。甲骨文之前要求90億美元的賠償額。

美國聯邦巡回上訴法院栽定，谷歌使用甲骨文的Java開發平台創建Android操作系統，並不受到版權法合理使用條款的保護。

該案件始於2010年，涉及Java程式語言在多大程度上獲版權保護。谷歌利用Java設計Android操作系統，至今全球多數智能手機都在使用該操作系統。

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