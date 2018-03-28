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今日 07:31 國際財經

Lululemon上季盈利勝預期

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加拿大瑜珈服生產商Lululemon公布，去年第四季淨利潤按年跌11.8%至1.2億美元(9.36億港元)。每股經調整盈利為1.33美元，收入升18%至9.288億美元，市場原預期分別為1.27美元與9.12億美元。

集團指出，上季同店銷售收益升12%。消息公布後，該公司股價升逾9%。

Lululemon預期，今年第一季收入介乎6.12億美元至6.17億美元，全年度收入介乎29.85億美元至30.22億美元，而同店銷售收益料有中至高單位數增長。

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