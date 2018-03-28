國際財經

騰訊ADR較香港收市低2.6%

美國上市的港股預託證券(ADR)股價普遍下滑，騰訊(00700)收市折合420.96港元，較香港收市低2.6%，中國人壽(02628)、中國銀行(03988)都比香港收市低超過2%。ADR港股指數收報30360點，預測港股開市將下跌430點或1.42%。(美元滙價按7.8465港元計算)

納指收市挫2.93% 科技股瀉

中美貿易戰陰霾未散，加上科技股普遍下瀉拖累，華爾街股市周二顯著下滑，道指低收344點或1.43%，盤中一度下挫493點；納指跌幅達2.93%。

Facebook低收4.9% Twitter插水12%

Facebook行政總裁朱克伯格據報計劃接受邀請，出席美國國會因應劍橋分析醜聞而召開的聽證會。另有市場調查顯示，醜聞揭發後，近半數用戶計劃減少或不再瀏覽Facebook。Facebook收市下滑4.9%。遭沽空機構狙擊的Twitter急插12%。

貿易戰陰霾未散 特朗普擬限中國投資

中美貿易爭端續角力。美國總統特朗普與德國和法國領袖通電話，爭取政治支持。白宮亦考慮動用《國際緊急經濟權力法》限制中國投資，遏制中國收購敏感技術，包括半導體和5G。

毛記暗盤炒高6倍 留意工行建行績後表現

「超購王」毛記葵涌(01716)暗盤被炒高近5.8倍，收報8.1元，每手賬面勁賺1.38萬元，成為「暗盤賺錢王」。工行(01398)、建行(00939)上日公布全年業績，工行純利按年增2.8%，建行按年升4.7%，均符合市場預期。市場關注工行、建行業績後股價表現。