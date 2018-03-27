訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 05:22 國際財經

美滙扳升 止兩連跌

放大圖片

歐洲經濟數令市場失望，以及全球貿易戰憂慮紓緩，美元滙價周二扳升，中止連跌兩天勢頭。

ICE美滙指數升0.4%至89.379，WSJ美滙指數升0.3%至83.38。

較早時，歐羅區3月經濟信心指數下滑至112.6，較預期差，拖累歐羅回落至1.2401美元，前一天尾段為1.2446。

另一方面，中美貿易戰憂慮降溫，也支持美元滙價輕微造好。美元兌日圓升至105.42，前一天為105.40。

英鎊兌美元下滑至1.4156，前一天為1.4230。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。