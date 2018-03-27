歐洲經濟數令市場失望，以及全球貿易戰憂慮紓緩，美元滙價周二扳升，中止連跌兩天勢頭。
ICE美滙指數升0.4%至89.379，WSJ美滙指數升0.3%至83.38。
較早時，歐羅區3月經濟信心指數下滑至112.6，較預期差，拖累歐羅回落至1.2401美元，前一天尾段為1.2446。
另一方面，中美貿易戰憂慮降溫，也支持美元滙價輕微造好。美元兌日圓升至105.42，前一天為105.40。
英鎊兌美元下滑至1.4156，前一天為1.4230。
今日 05:22 國際財經
歐洲經濟數令市場失望，以及全球貿易戰憂慮紓緩，美元滙價周二扳升，中止連跌兩天勢頭。
ICE美滙指數升0.4%至89.379，WSJ美滙指數升0.3%至83.38。
較早時，歐羅區3月經濟信心指數下滑至112.6，較預期差，拖累歐羅回落至1.2401美元，前一天尾段為1.2446。
另一方面，中美貿易戰憂慮降溫，也支持美元滙價輕微造好。美元兌日圓升至105.42，前一天為105.40。
英鎊兌美元下滑至1.4156，前一天為1.4230。
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