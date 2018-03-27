國際財經

因應召車軟件商優步(Uber)自駕汽車發生撞死人事故，美國圖像晶片生產商Nvidia已經暫停自駕技術路面測試。

vidia股價周二即市最多下挫4.8%，其後跌幅收窄。

Nvidia是向Uber提供自駕技術的供應商之一。3月18日，Uber自駕汽車發生撞死人事故後，Nvidia已經即時暫停自駕車路面測試，但繼續在有司機駕駛汽車情況下，進行蒐集數據活動。

該公司發言人回應查詢時指出，有信心在長遠而言，自駕汽車的安全程度較有司機駕駛時更高，所以仍然會就項目開發蒐集數據。