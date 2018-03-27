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今日 01:50 國際財經

市場揣測畢非德入股 GE股價急升

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市場揣測股神畢非德將投資通用電氣(GE)，刺激GE股價急升，錄得兩年來最大即市升幅。

GE周二早段曾急升5.7%，是2015年10月以來最大即市升幅，其後升幅收窄；William Blair & Co.分析員Nicholas Heymann指出，GE急升的主因是證券商揣測畢非德可能入股GE。

畢非德未有確認市場揣測，畢非德投資旗艦巴郡未有回應查詢。GE則拒評相關消息。巴郡曾經向GE注資，其後把持有的認股權換為普通股，且已出售有關股份。

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