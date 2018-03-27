國際財經

巴西礦業巨擘力拓(Rio Tinto)公布，同意以22.5億美元(175.5億港元)代價，將澳洲昆士蘭Kestrel煤礦所有權益，出售予私募基金EMR Capital與印尼煤礦商Adaro。

力拓指出，Kestrel在2017年提供的核心溢利(EBITDA)為3.41億美元，稅前利潤為2.58億美元，出售安排可能帶來5億美元稅務開支。

連同今次交易，力拓已經全數出售在昆士蘭的資產，套現41.5億美元。

力拓指出，套現所得收入將用作一般營運用途。