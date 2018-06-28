即巿股評 港股直擊 國際財經

中美兩國上周各自叫價及還價後，終於來到談判桌前具體「講數」。據報中國將在金融業開放及購買美國製半導體方面讓步，美國財長努欽對於與中國達成貿易協議感到謹慎樂觀。中美貿易戰的風險看似緩和下來，刺激周一晚美股急升，三大指數上漲介乎2.72%至3.26%，皆創出2015年8月以來最大單日升幅。

然而，即使美股指數強勁反彈，卻不能就此斷言美股已經重拾升軌，尤以近期引發美股波幅擴大的因素，似乎被一些樂觀派的投資者忽略。

踏入2018年以來，美股進入大型上落市格局，且單日升跌幅動輒達1%或以上的日子何其多！以道指為例，對比2017年全年僅10個交易日出現1%變幅，今年初迄今58個交易日，已有11個交易日(計及本周一)錄得最少1%升幅，另有12個交易日錄得1%或以上的跌幅。換言之，第二季還未來到，道指單日變幅逾1%的日數已超過去年全年總和。

標指亦如是，對比去年僅8天出現1%或以上變幅，今年為止已有21個交易日達到該水平變幅。參考50天移動平均單日變幅變化【圖】，標指由去年11月中所創的0.22%多年低位，攀升至目前的0.92%，而且波幅趨升的情況相信會持續。

更甚者，不論道指和標指，去年並無任何1個交易日錄得單日升或跌幅達2%或以上。然而，今年兩者已經分別出現6個交易日變幅達到該水平；當中，道指有兩個交易日錄得逾4%跌幅，合共4跌2升；而標指則錄得5跌1升。

故此，投資者不宜過分看重股市短期上落數個百分點，反而須觀察基本因素的潛在變化。例如，上周四本欄指出，市況大幅震盪已迫使部分投資者減少風險倉位，令摩根士丹利對沖基金客戶的總體槓桿率，由1月份的歷史高位急速回落，很大機會已經短期見頂。

此外，本報專欄「信圖分析」今天刊文亦指出，觀乎MSCI世界指數長線市寬(成分股股價高於200天線比率)由1月底的近5年高位88.4%輾轉回落，近日更失守50%強弱分界。換句話說，目前有逾半MSCI世界指數成分股的股價均低於其200天線，長線走勢正受到破壞，反映各地股市現時仍處於弱勢當中，環球股市下行的壓力相對較大。

總括來說，目前市況明顯與2017年大不相同，大上大落的日子才剛開始，單看美股指數彈升3個百分點，暫未可確認重拾升勢，股民宜考慮美股市寬、槓桿率等因素，來審視全盤局勢。

港股方面，恒生指數昨早裂口高開436點，見30985點，卻已是全日高位，一度重上20天線(約30979點)水平，開市後受制上周五的下跌裂口頂部(約31018點)，升幅一度收窄至189點，低見30738點。港股午後處於上午波幅內，收報30790點，升242點(0.79%)，主板成交額1353億元，上升股票佔65%。

信報投資研究部

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