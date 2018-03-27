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今日 18:26 國際財經

歐股中段續升 道期升逾百點

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中美貿易關係緩和，歐洲股市中段持續上揚，美國道指期貨亦升逾百點。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7019點，升131點或1.9%；德國DAX指數報12023點，漲236點或2.01%；法國CAC 40指數報5141點，升74點或1.48%；意大利富時MIB指數報22360點，漲348點或1.58%。

數據方面，歐羅區3月經濟景氣指數為112.6，預期為113.4；消費者信心指數為0.1，符合預期。歐羅區2月M3貨供額年率為增長4.2%，預期為增長4.6%。德國2月進口物價按月及按年均下降0.6%，降幅大於預期的0.3%。

歐洲央行(ECB)管理委員會委員利卡寧(Erkki Liikanen)表示，即使歐羅區經濟增長強勁，基礎通脹率可能持續低於預期，因此歐央行在撤回刺激措施方面需要保持耐心。另外，亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)今晚亦會發表講話，料會談及息口走勢及美國經濟前景。

歐羅現報1.2413美元，跌0.25%；英鎊報1.4131美元，跌0.69%。道指期貨暫報24312點，升121點。

油價靠穩，紐約原油期貨現時每桶報65.8美元，升0.25美元或0.38%；倫敦布蘭特期油報70.44美元，升0.32美元或0.46%。

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