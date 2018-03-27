國際財經

周一(3月26日)美國股市三大股指均創下2015年8月26日以來最大單日漲幅，其中道瓊工業指數點數升幅為歷來第三大，因美國財政部長努欽(Munchin)周日(3月25日)表示正與中方進行有成效的對話，對於達成協議謹慎樂觀，而且白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro) 周一亦稱已與中國坐在談判桌邊，關注汽車進口和金融市場開放。

美國官員的樂觀言論令市場對中美貿易戰憂慮有所緩解，但歐洲央行魏德曼(Jens Weidmann)表示市場對歐洲央行2019年中期加息的預期並非是完全不現實的，此言論推動歐羅/美元大幅上漲，美滙指數受此拖累跌至89.19，加上西方大規模驅逐俄羅斯外交官、數字貨幣大跌等因素推動資金流入黃金等避險資產，倫敦金延續上周強勢進一步攀升至日內高位1355.8美元，刷新自2月16日以來的5週高位。

值得一提的是，儘管美國高官均對與中國達成貿易「停戰協議」表示樂觀，但美國財長重申關稅會繼續推進，納瓦羅也稱對中國投資限制很快宣布，若中美貿易談判進展未如預期般順利，引起中國進一步報復措施，恐將再度令市場避險情緒升溫，進而為黃金提供進一步上行動力。

此外，自上周四(3月22日)美國聯儲局如期加息25個基點後市場對聯儲局年內加息四次的預期大幅降溫，美滙指數此後已累計下挫逾1%，接連失守90.00及89.00關口，而克利夫蘭聯儲主席梅斯特(Loretta Mester)周一表示，漸進步伐意味著不會每次會議都加息。鑒於美匯指數在多次上攻90.00關口失敗，加上美國財政赤字及貿易戰等因素拖累，美滙指數在中短期內恐將進一步跌向近三年低位88.24。

今天(3月27日)倫敦金進一步刷新5周高位至1356.6美元，逼近1月25日高位1365.9美元。不過，小時圖的RSI與金價走勢呈現頂背馳，顯示金價短期上升動力已有衰竭跡象，而目前金價亦跌穿1250美元支持及小時圖的上升支持線水平，令後市仍有進一步的調整風險。短期支持留意1344美元及1338美元。若今日金價仍能企穩1344美元之上，或者地緣政治風險急劇升溫，金價仍有機會回升甚至進一步突破1360美元。

策略方面，短期內若倫敦金回落至1344美元/1345美元區域，我們將買入倫敦金，上望1359美元，跌穿1340美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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