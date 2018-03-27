國際財經

加拿大金融集團Brookfield資產管理的房地產分支Brookfield Property Partners(BPP)宣布，已經同意收購美國第二大商場投資集團GGP，涉及現金92.5億美元(721.5億港元)，或2.54億股。

根據協議，每股GGP可換取現金23.5美元或一股Brookfield，又或者一股新成立的美國房地產投資信託股份。

GGP在去年11月拒絕了BPP的74億美元現金收購建議。BPP去年第三季行使認股權，令到其持有的GGP股權由29%升至34%。