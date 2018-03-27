國際財經

道指收市飆2.84% 金價升油價跌

中國與美國據報正就關稅展開談判，雙方暫時避過全面貿易戰，消息刺激美股道指周一收市急升669點或2.84%，標指升2.72%，納指升3.26%，三大指數的單日升幅是2015年8月以來最大。而美元滙價下跌，紐約4月期金連續第四天造好，收市升0.4%報每盎斯1355美元，是2月16日來最高。紐約5月期油則高位回吐，收市跌0.5%報每桶65.55美元。

Facebook遭FTC調查 股價一度挫6.5%

美國聯邦貿易委員會(FTC)稱，已在調查Facebook涉及用戶資料洩漏事件。消息拖累Facebook周一股價曾急挫至149.02美元，收市倒升0.42%報160.06美元。

金正恩據報秘密訪華



北韓最高領袖金正恩周一或已訪華。據日本共同社報道，一列北韓專列火車通過中國東北邊境城市丹東，周一抵達北京，該火車與金正恩的已故父親金正日生前訪華時乘坐的列車相似。如果屬實，將是金正恩2012年掌權以來首次到訪中國，亦是第一次外訪。相信他的任務是在兩韓及美朝峰會前，直接向中國作出說明，並謀求改善朝中關係。

歐盟14國驅逐俄外交官 美加一致行動

歐洲理事會官員表示，歐盟14個國家決定驅逐俄羅斯外交官。同時，美國亦驅逐60名俄羅斯外交官，並關閉俄駐西雅圖領事館，以回應俄羅斯間諜在英國遭毒殺事件。加拿大亦驅逐俄羅斯外交官，稱與英國一致行動。俄政府則將驅逐最少60名美國外交官，以回應美國。

比特幣跌穿8000美元 Twitter禁ICO廣告

比特幣周一曾跌8.7%，跌穿8000美元。社交媒體Twitter加入其它社媒行列，周一宣布禁止首次代幣發行(ICO)的宣傳廣告。