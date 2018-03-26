國際財經

市場憧憬中美貿易戰有望緩解，有報道指中美雙方願意就關稅及貿赤問題進行磋商，受利好消息刺激，美股高開，其後於高位徘徊，道指一度爆升逾600點。

截至本港時間凌晨10時12分，道指報24135點，升602點或2.56%；標普500指數報2649點，升60點或2.35%；納指報7180點，升188點或2.69%。

白宮貿易顧問納瓦羅表示，已經準備好與中國進行協商。美國財長努欽及美國貿易代表處積極與中國進行接觸，指已和中國坐在談判桌邊，雙方應該停止討論貿易戰的問題。

Interactive Investor投資部主管Rebecca O'Keeffe表示，過去兩個月，投資者信心不斷受到打擊，但仍選擇趁低吸納，而今日投資者的情緒看起來似乎有所好轉。相信是因為投資者看到努欽正努力代表美國與中國談判，以解決貿易摩擦。

不過，瑞銀全球首席經濟學家Paul Donovan指出，貿易戰看起來愈來愈像一場虛假的戰爭，即使美國的貿易政策是虛張聲勢，但不確定性的增加亦給市場帶來負面影響，預期市場很可能將維持波動。

另外，值得留意的是，聯儲局今年首次加息後，美國將於周三公布第四季GDP終值。理論上，該數據應該會令人安心，但美國是一個相當封閉的經濟體，總統特朗普在第四季端出減稅舉措，當時尚未威脅要發動貿易戰。