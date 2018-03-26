國際財經

路透報道，南非反貪機構調查德國軟件商SAP取得的6.71億南非蘭特(4.83億港元)的政府合約。SAP已承認在其他協議有不當行為，涉及前總統祖馬(Jacob Zuma)。

獨立反貪組織The Public Protector指出，收到匿名信舉報SAP，指該公司在2016年取得政府水務處的資訊科技供應合約有問題。該機構表明，將調查有關事宜。

接替祖馬出任南非總統的拉馬福薩(Cyril Ramaphosa)表明，致力掃除政府的貪污行為。